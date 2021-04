OSCAR 2021 y las favoritas que están dando de qué hablar

Ciudad de México.- La película ‘Mank’ es la principal favorita de este año con diez nominaciones que incluyen Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Dirección y Actriz de Reparto. Le siguen “The Trial of the Chicago 7”, “Sound of Metal”, “Nomadland”, “Minari”, “Judas and the Black Messiah” y “The Father”, con seis postulaciones.

Pero para los especialistas, la que se llevará el Oscar será “Nomadland”, una de las más poderosas dentro del Golden Globe y que seguro repetirá como la mejor del año.

Las películas fuertes de este año. FOTO: ESPECIAL

Este domingo 25 de abril se celebrará la 93 edición de los premios Oscar, cuya ceremonia será transmitida por TNT (español) y TNT Series (idioma original), a partir de las 7 de la tarde, con la conducción y comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

La cobertura también incluirá el pre-show “Punto de Encuentro TNT, a las 5 de la tarde que será conducido por la presentadora Lety Sahagún, contará con los conductores invitados Ludwika Paleta y Gerudito desde estudios en México y con la participación del conductor Axel Kuschevatzky desde Los Ángeles. El programa será la antesala de la gala más importante de la industria del cine y aportará una serie de análisis de los nominados, proyecciones de los eventuales ganadores, datos curiosos y entrevistas a distintas personalidades del cine.

Todo listo para el OSCAR 2021. FOTO: ESPECIAL

La principal favorita de este año es la película Mank, que con 10 nominaciones está bajo los ojos de la crítica, los expertos, la audiencia y los fanáticos. Sus postulaciones incluyen categorías como la de Mejor Película, Mejor Actor (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried) y Mejor Dirección (David Fincher). La lista de máximos aspirantes está completada por The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah y The Father, que alcanzaron seis menciones previas.

Axel Kuschevatzky será quien esté en la alfombra roja. FOTO: ESPECIAL

La categoría principal, que elige a la Mejor Película, tiene como contendores a las cintas The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland (ganadora en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards), Promising Young Woman, Sound of Metal y Trial of the Chicago 7.

Entre los talentos que personifican a los distintos personajes de las películas, el rubro Mejor Actriz tiene en carrera a Viola Davis (Ma Rayney’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) y Carey Mulligan (Promising Young Woman). Por su parte, el Oscar a Mejor Actor principal es una disputa entre Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari).

Rafa Sarmiento, otro que es parte del equipo. FOTO: ESPECIAL

En conferencia virtual, Rafa Sarmiento, Axel Kuschevatzky, Lety Sahagún e Ileana Rodríguez hablaron sobre las posibles ganadoras para este año.

Nomadland mejor película, Viola Davis, (Chadwick) Boseman”, coincidieron en que se llevarán los premios.