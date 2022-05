Roger y Andrea González comparten ‘Un llamado a la Felicidad’

México.- Roger González comparte con su hermana Andy técnicas para sanar emociones tóxicas, la mayoría de ellas, gestadas a raíz de la pandemia por COVID-19.

En entrevista telefónica hablaron con AM sobre este libro, con el que refuerzan su lazo de hermanos y a la par, coadyuvan a entender y canalizar mejor las emociones.

Tengo la suerte de tener una hermana increíble cuya pasión es ayudar a las personas, es una gran psicóloga y terapeuta; trabaja con adolescentes con ansiedad, y este proyecto desde un principio hablaba de salud emocional. Antes de la pandemia comencé a escribir el libro con la columna vertebral del COVID, y así arrancó, con mi hermana como cómplice de este proyecto”, dijo.

Este libro promete ayudar a dar los pasos necesarios para lograr un balance perfecto entre el bienestar físico y espiritual y convencer de que tú eres un ser humano muy valioso al que debes de cuidar y amar sin límites.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Mi hermano tenía muy clara la línea que quería seguir, en la cual ya tenía su intención de abordar estos temas que eran importantes. Esto es muy compatible con nuesta intención de vida, de estar bien y poder aportar en ese sentido”, añadió Andy.

Cabe mencionar que este proyecto sigue cual saga al primer libro de Roger Gonzalez “Que la Magia Continúe” que se publicó en 2017 con un éxito.

Se colocó como Best Seller en México en tan solo tres meses de su publicación y comenzó una gira por todo el país por las principales ferias de libros.

Era un compromiso muy grande para mi volver a enfrentarme a la hoja en blanco. Escribir un libro me dio uno de los mejores regalos de mi carrera: salir de la televisión y conocer a miles de personas fuera de la pantalla”.

Roger comenzó una serie de conferencias y giras por México y otros países de Latinoamérica para compartir un mensaje con el cual pudiera motivar al público con el que creció durante toda una década en Disney Channel.

La portada del libro de Roger. Foto: Cortesía.

“Un llamado a la Felicidad” habla de los tres aspectos más importantes del ser humano: Mente, Cuerpo y Espíritu.

Dividido el libro en estos tres grandes pilares, los autores hablan de diferentes temas como: la salud emocional, la comunidad como red de apoyo, el estrés, la conexión de emociones y salud física, el amor como medicina, reflexiones de ser espiritual, cambios emocionales durante el COVID-19, entre otros.

Roger González. Foto: Cortesía Tv Azteca.

“Creo que estos proyectos que realizo son los más sinceros, es quitarme el disfraz de esa persona que entretiene y conectarme de ser humano a ser humano. Es bonito cuando la gente se abre, me encuentro con gente que me sigue en redes sociales que se siente sola. Me comparten cosas muy fuertes, y si bien este libro no sustituye a un grupo de apoyo, te da herramientas básicas para acompañarte en procesos que pueden ser difíciles”, añadió Roger.

Además Roger revela en uno de sus capítulos “Los Secretos para verse Siempre Joven” un capítulo abordado desde los últimos estudios y avances de la ciencia, las últimas investigaciones sobre el envejecimiento, activación de los genes de la longevidad, los alimentos anti-envejecimiento, prácticas y hasta de revelar las cosas que pueden revertir el envejecimiento.

Roger González es uno de los conductores más queridos. Foto: Cortesía Tv Azteca.

“Creo que lo que tienes dentro, tu alma, corazón, se ve reflejado en este caparazón que es cuerpo y piel. Cuando alguien pasa momentos tristes, con emociones tóxicas se ve reflejado en el cuerpo. Es tener la mente sana para tener el cuerpo sano, es fundamental sentirte bien”, opinó Roger.

“En el libro vienen los secretos de Roger (risas), esto de verse bien está relacionado con la comida, si estoy bien desde adentro lo voy a reflejar desde fuera”, añadió.

Los hermanos prometieron visitar las ferias de libro más importantes y estarán próximamente en León.

El libro ya está disponible en todas las librerías del país en formato físico, digital y audio libro.