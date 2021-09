México. El 28 de septiembre de 2017, Karla Luna, comediante conocida como “La Lavandera Morena” falleció tras luchar contra el cáncer. La noticia conmocionó al público no sólo por el lamentable deceso, sino también por las atrocidades que le hizo su ex amiga y compañera de comedia, Karla Panini.

Recordemos que poco antes de la muerte de Karla Luna, diversos medios de comunicación dieron a conocer que las famosas amigas y comediantes, habrían terminado su amistad luego de la infidelidad de Américo, esposo de Karla Luna con su “mejor amiga”, Karla Panini.

Ahora, a cuatro años de su partida, la hermana de Karla Luna, Erika Luna, compartió un video en su cuenta de TikTok donde recordó que sucesos paranormales comenzaron a suceder alrededor de su familia.

El video de TikTok rápidamente alcanzó casi 25 mil reproducciones en la famosa red social, pues Kika Luna platicó sobre los hechos que sucedieron en su familia además de revelar que trabajó mucho tiempo con “Las Lavanderas”, por ello dijo que ella todo lo vio.

Cuando a Karla (Luna) le dio su primer cáncer, ella tuvo una trombosis y solamente estábamos en el cuarto su ex comadre, su ex esposo, la madre de ambas, su suegra, sus hijos de Karla, sus hermanos, mis padres y yo. Cuando le estábamos haciendo una oración, ella estaba con él, no les voy a mencionar los nombres, ustedes ya saben quién” dijo Kika Luna.