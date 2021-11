Hoy hace 15 años se presentó por última vez el ‘Gallo de oro’, Valentín Elizalde

México.- El 24 de noviembre de 2006, fanáticos presenciaron el concierto en el palenque de Reynosa, Tamaulipas, de Valentin Elizalde, sin saber que estuvieron en la última presentación del cantante, pues ese día el “Gallo de Oro” Valentín perdió la vida en una balacera.

Aquel día, muchas versiones se dieron en torno a la muerte del intérprete, algunas apuntaban a que el llamado “Gallo de Oro” tenía nexos con el narcotráfico, mientras otros apuntaban a que fue un problema de amores.

El 24 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde terminó su concierto en el Palenque de la Feria Expo Reynosa, Tamaulipas, pero al salir de las instalaciones fue alcanzado por un convoy que lo atacó en más de 70 ocasiones contra su camioneta.

El atentado dejó como saldo la muerte del manager del cantante, Mario Mendoza y su chofer, Raimundo Ballesteros y por supuesto, de Valentín.

Para sorpresa del público y la familia Elizalde, Tano Elizalde, primo de Valentín, resultó herido pero sobrevivió al ataque. A 15 años del suceso, Marysol Castro, esposa de Tano Elizalde insinuó que el asesinato pudo ser una traición que planeó su marido.

Valentín me dijo que no quería ir, recordó Marysol. “Tano siempre le echó la culpa a Mario, pero Mario ya no estaba para defenderse. Vale siempre se quedaba a dar autógrafos hasta que la última persona se iba, esa noche no. Se acostó en la Suburban y nunca se levantó”, dijo Marysol.