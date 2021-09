Envuelto en bandera, Vicente Fernández rompe silencio y agradece al público sus oraciones

Guadalajara.- Entre la incertidumbre en torno a su estado de salud, Vicente Fernández sorprendió a todos al subir un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

‘El Charro de Huentitán’ subió una instantánea arropado con una bandera de México, vestido de charro y dedicó unas palabras que causaron decenas de reacciones.

Gracias a todos los que están pidiendo por mí y mi salud, ¡Viva mi México Querido!”, compartió Vicente Fernández con sus seguidores.

Más de 23 mil reacciones tuvo a los minutos de lanzar su agradecimiento, mientras los doctores mantienen un diagnóstico positivo en torno a su salud.

El último reporte indica que 'Chente' se encuentra en terapia intensiva; en general se ha mantenido estable, con un estado optimista en cuanto a sus funciones neurológicas. Su evolución es lenta, pero poco a poco va mejorando.

Sus pulmones van respondiendo, aunque se mantiene con sonda para alimentarlo. No tiene infecciones graves y se mantiene en reposet.

Vicente agradeció a su público. FOTO: FACEBOOK

'El Potrillo' llora al recordar a don Vicente Fernández

En el inicio de la gira "Hecho en México" que Alejandro Fernández inició acompañado de su hijo Alex Fernández por varias ciudades de Estados Unidos, no pudo contener el llanto cuando su hijo interpretó "El tiempo no perdona", un tema dedicado al papá, que le llegó al corazón al "Potrillo".

Cuando amas a alguien, díselo porque el tiempo no perdona", dijo Alejandro y enseguida su hijo comenzó a cantar.

"Una canción muy bonita para los papás, si no la han escuchado, pongan atención, a ver si la puedo cantar, espero no se me vaya a quebrar la voz", agregó Alex.

