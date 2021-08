William Valdes deja ‘Quiero Cantar’ por MasterChef Celebrity

CDMX.- William Valdes sorprendió a todos al dejar la competencia de ‘Quiero Cantar’ de forma voluntaria.

El conductor dijo que lo hace para enfocarse al 100 en MasterChef Celebrity, que inicia hoy a las 7:30 de la noche.

Te puede interesar: Curvy y los Destrampados se agarran en reality

Todo comenzó cuando Cynthia Rodríguez estaba a punto de dar el nombre del eliminado, cuando William tomó el sobre y lo rompió.

Aquello causó extrañeza y enseguida, Valdes dio sus motivos.

Quiero salir de la competencia, no se me hace justo, y lo he pensado con muchísimas semanas de anticipación. Cada uno de mis compañeros lo dan todo, están desde el día uno, y yo voy a seguir apoyando”, dijo.