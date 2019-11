12 años después por fin sabemos por qué se rapó Britney Spears

Estados Unidos.- Hace 12 años Britney Spears, quien fuera considerada la Princesa del Pop y un fenómeno musical, acaparó los titulares de la prensa mundial por raparse la cabeza y aunque por más de una década la verdadera razón del por qué lo hizo estaba oculta, un documental por fin lo reveló.

En 2007, la cantante más famosa de pop de aquel entonces tenía 25 años y pasaba por un mal momento, pues estaba en medio de un proceso de divorcio y peleaba la custodia de sus dos hijos, sumado a que su carrera estaba comenzando a caer.

Con tanto estrés y problemas, la intérprete de Oops, I did it again cayó en una crisis emocional que la llevó a tomar una drástica decisión: raparse la cabeza.

Según el documental Britney Spears: Breaking Point, la cantante llegó un día a un salón de belleza en Los Ángeles, el cual ya había cerrado pero la propietaria fue informada de que Britney Spears quería entrar. Esther Tognozzi, la dueña del salón se acercó a la cantante y le preguntó en qué podía ayudarle, y Britney le respondió que quería raparse la cabeza.

Dijo que quería raparse la cabeza, le dije ‘No, no quieres’ y ella respondió ‘Claro que quiero’”, recordó la estilista.

Esther se negó y fue ahí cuando la Princesa del Pop tomó la afeitadora y ella misma se rapó la cabeza.

Fue traicionada por sus guardaespaldas

La mujer recordó que Spears entró a su salón con dos guardaespaldas, quienes debían asegurarse de que los paparazzi no estuvieran tomándole fotos, pero uno de ellos continuaba abriendo las persianas y fue ahí cuando un fotógrafo capturó la icónica foto de Britney con media cabeza rapada y sosteniendo la afeitadora.

Britney fue traicionada por sus guardaespaldas el día de su crisis emocional.

Según Tognozzi, los guardaespaldas aceptaron sobornos de la prensa que se encontraba afuera del lugar para que pudieran obtener imágenes del momento de crisis de la cantante.

También recordó que en cuando la cantante iba a salir del salón, le dijo que su mamá iba a estar muy enojada con ella por lo que había hecho.

Britney solo pensó en lo que pensaría su mamá.

Después del episodio, Britney fue internada en una clínica psiquiátrica, donde le diagnosticaron bipolaridad, pero solo permaneció ahí 24 horas y días después fue la casa de su exesposo Kevin Federline para ver a sus dos hijos; sin embargo, él negó la entrada y fue ahí cuando ella perdió el control y quedó grabada una segunda fotografía del mal momento de la cantante.

Spears volvió a su camioneta y tomó un paraguas, el cual usó contra el vehículo de un paparazzo que la acosaba.