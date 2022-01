México.- La esperanza del regreso a los cines ha ido aumentando poco a poco desde que la pandemia de COVID-19 pausó el entretenimiento en 2020, y ahora en este Año Nuevo, los cinéfilos están más listos que nunca.

Si en 2021 las taquillas no se recuperaron del todo, en 2022 se espera que todas las butacas se ocupen con los estrenos de las películas más esperadas.

Superhéroes, dinosaurios, seres evolucionados, personajes mágicos y animados, conforman la lista de las historias que harán ‘explotar’ la pantalla grande.

ENERO

Nightmare Alley

Tras ganar el Oscar por “La Forma del Agua”, el mexicano Guillermo del Toro ahora reúne en su nuevo filme a las estrellas: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman y Richard Jenkins, en una historia ambientada en el Nueva York de la década de los 40, cuando un estafador se une a una vidente y el esposo de esta, un mentalista, para robarle a un peligroso millonario.

Morbius

Daniel Espinosa dirige esta historia ambientada en el universo de Spider-Man y centrada en uno de sus villanos más icónicos, Morbius, quien será interpretado por Jared Leto en el papel de un ex bioquímico que está imbuido de habilidades sobrehumanas vampíricas y rasgos físicos derivados de un experimento bioquímico fallido.



MARZO

The Batman

Robert Pattinson será odiado o amado al interpretar al superhéroe en la nueva película del director Matt Reeves, en donde Zoe Kravitz aparecerá como Catwoman. La historia no tiene ninguna relación con las otras que se han hecho de Batman, por lo que será una nueva lucha contra el mal en la ciudad de Gotham.

ABRIL

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore

En la tercera entrega de Animales Fantásticos, el magizoólogo Newt Scamander liderará a un valiente grupo de magos y brujas para detener al malvado Gellert Grindelwald ante su nueva amenaza. El papel de Gellert fue interpretado por Johnny Depp en las entregas anteriores, pero debido a su polémica de violencia contra Amber Heard, fue sustituido por Mads Mikkelsen.



MAYO

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El Dr. Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch regresa en esta historia de Marvel que es la secuela de Doctor Strange de 2016, y en la que se mezclará el personaje de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) que a su vez llegó a Disney+ este 2021 con la serie WandaVision.

Top Gun: Maverick

Treinta años después de la primera parte, Tom Cruise retoma el vuelo del papel que le llevó a la fama, el de Pete "Maverick" Mitchel, quien ahora se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba.

JUNIO

Jurassic World: Dominion

La tercera entrega de la nueva trilogía de dinosaurios contará con uno de los momentos más esperados -y nostálgicos- de los fans: la reunión de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Los actores Chris Pratt y Bryce Dallas Howard vuelven a este tercer y esperadísimo capítulo.

Lightyear

La nueva película de Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures contará los orígenes de Buzz Lightyear, el astronauta de juguete que acompañó al vaquero Woody en las queridas historias de “Toy Story”. La dirección corre a cargo de Angus MacLane, quien conmovió en 2016 con Buscando a Dory.

OCTUBRE

Spider-Man: un nuevo universo 2

En 2018 Sony sorprendió con esta versión animada del superhéroe, donde llamó la atención Miles Morales, un joven afroamericano que se convirtió en Spider-Man en otra realidad. Aunque la trama oficial se desconoce, fuentes indicaron que el argumento podría girar en torno a la relación entre Miles Morales y Gwen Stacy.

NOVIEMBRE

Black Panther: Wakanda Forever

La secuela de la película del 2018 que tuvo una nominación al Oscar, estará llena de nostalgia por la muerte de Chadwick Boseman, quien dio vida a T'Challa. Sin embargo, la trama girará en torno al villano Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan.

DICIEMBRE

Avatar 2

Más de una década le ha llevado al director James Cameron regresar al mundo de Pandora, en donde Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deberán abandonar su hogar cuando una antigua amenaza reaparece. Además de los protagonistas originales, Zoe Saldaña y Sam Worthington, en esta segunda parte se suma Kate Winslet.

Super Mario Bros: The Movie

Illumination Entertainment lanzará la cinta inspirada en la clásica saga de videojuegos Super Mario Bros. Entre los actores que prestarán sus voces para los personajes animados se encuentran: Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day será Luigi, Jack Black estará en la voz de Bowser y Keegan-Michael Key como Toad.

