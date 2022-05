México.- El actor César Bono, de 71 años, quien hasta hace unas semanas se mantenía trabajando en televisión y teatro, tuvo que hacer una parada obligada en sus actividades tras una emergencia médica que por poco le cuesta la vida, y aunque aún se está recuperando, reveló que tiene la necesidad de trabajar pues sus hijos aún dependen de él.

El intérprete de Frankie Rivers en la serie de Televisa "Vecinos" estuvo a punto de morir luego de que tuvo que ser intervenido de emergencia debido a que se le perforó una parte del intestino por una úlcera.

A principios de marzo pasado la salud de César Bono alarmó a sus familiares y seguidores, pues tuvo que ser hospitalizado de urgencia debido a una fuerte hemorragia ocasionada por una úlcera, y aunque en un principio se dijo que el actor se encontraba estable, su salud se complicó y tuvieron que operarlo de inmediato, pues según se reveló de no hacerlo el desenlace hubiera sido fatal.

La cirugía a la que se sometió el protagonista del monólogo "Defendiendo al cavernícola" fue muy delicada, y dos meses después aún se encuentra en terapias de rehabilitación, sin embargo confesó en entrevista para el programa "Sale el sol" que le urge volver a trabajar, pues tiene necesidades económicas.

Bono contó que tiene muchos dolores y que hace unas semanas que acudió a ver al doctor que lo operó le dijo que sentía fuertes punzadas.

Estuve con el cirujano hace unas semanas y le dije de unas punzadas y me dijo: '¡Ah! Vas a sentir punzadas, vas a sentir que te jalan, vas a sentir dolor profundo", contó.

Además de estar en rehabilitación, César Bono tiene que someterse a un procedimiento debido a que tiene una bolsita fuera de su cuerpo. "Tengo que checar una cuestión de la bilis", explicó.

El actor confirmó que la cirugía a la que se sometió fue muy delicada "una operación de vida o muerte, como dice mi cirujano, una operación milagrosa, pero la recuperación ha sido muy difícil".

Ante la pregunta del reportero si ya quería regresar a trabajar, respondió que no solo tenía ganas, sino necesidad.

Muchas ganas y mucha necesidad, fíjate que tuve cuatro hijos. Las hijas están casadas y las mantienen sus maridos, mis yernos, pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí. Y la mamá de los hijos hombres también depende de mí", contó.

Gustavo Adolfo Infante da su opinión… otra vez

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante, quien es conductor del programa "Sale el sol", dio su opinión, a reserva de que no fuera a molestar a César Bono, luego de que se metiera en problemas con la familia de la señora Silvia Pinal al declarar que era lamentable que tuviera que ser 'exhibida' en la obra de teatro "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", a la que calificó como una producción 'pinchurrienta'.

"Espero que no lo tomes a mal lo que voy a decir, pero hay momentos en la vida en que... tiene 74 o 75 años César, tiene que preocuparse por él, que tenga una vejez tranquila, que no tenga la incertidumbre, la zozobra que si no hago teatro el día de hoy no pago la renta o no como, no me alcanza para la gasolina del carro", dijo el periodista.

Agregó que con todo lo que ha trabajado César Bono, quien tiene una carrera de casi cinco décadas como actor, es para que estuviera tranquilo y descansando.