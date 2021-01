A Eiza González se le olvida el español en Estados Unidos

Los Ángeles, EU.- ¿Ahora qué le paso?

La mexicana y actriz en Hollywood, Eiza González se encuentra en el ojo del huracán y es criticada por no querer responder en español a unos reporteros que la abordaron en una calle de Los Ángeles, y muy molesta aseguró que no le daría entrevistas a ‘El Gordo y La Flaca’.

Esto después de que en un video se ve a Eiza caminado muy aprisa hacia su auto, y dice en inglés que le quiten las luces de la cara, y que la dejen de acosar. Los reporteros le insistían que respondiera en español, pero ella se negó. Subió a su auto y se fue.

Después, a través de las redes Eiza expresó: “Esto pasa todo el tiempo, manipulan info, videos, entrevistas para vender y afectando la imagen pública de los demás, @ElGordoyLaFlaca siempre me he comportado bien con ustedes, pero después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista”.

Manipulan la información en el video

Según la actriz y modelo, en el video se ocultó la actitud grosera de la reportera del popular programa de espectáculos de Univisión.

Hasta el momento, el programa del Gordo y la Flaca no ha dado a conocer su postura ni ha respondido a los argumentos de la actriz.

