México.- "Galilea no es neta", "Fuera Galilea Montijo", fueron los mensajes que se repitieron en la cuenta oficial de Instagram del programa Netas Divinas tras la aparición de la tapatía en el programa de Unicable, y el rechazo fue tanto que incluso ya crearon no una, sino varias peticiones en change.org contra ella.

Tal parece que el 'hate' del que es víctima Galilea Montijo la sigue a donde quiera que vaya, y es que la conductora del programa "Hoy" de Televisa se unió a Natalia Téllez, Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun como conductora en el programa Netas Divinas, pero no gustó su aparición.

A través de las redes sociales, los internautas hicieron evidente su rechazo a la tapatía, pues comenzaron a llenar los comentarios con #GalileaNo #GalileaNoEs Neta.

Además, varios expresaron su rechazo con mensajes como "Saquen a Galilea, simplemente no encaja", "Galilea no va", "Nel! Ya no es mi programa favorito", "No va Galilea con el programa, estaba perfecto".

Hay varias peticiones en la plataforma change.org para que saquen a Galilea Montijo del programa.

Las cosas no quedaron solo en comentarios de Instagram, pues a través de la plataforma change.org se lanzaron, hasta el momento, tres peticiones contra la participación de Galilea Montijo en el programa que se transmite por Unicable.

Galilea Montijo es una conductora con basta experiencia, sin duda, pero también es conocida por sus escándalos, falta de intelecto y hablar sin pensar.

El programa Netas Divinas se caracteriza por ser "neta", sin poses, con temas de interés, sus conductoras son divertidas, inteligentes, preparadas y no usan máscaras. No queremos a Galilea Montijo en el programa porque perdería completamente su línea y credibilidad", se lee en una de las peticiones, cuyo fin es recaudar firmas.

Las quejas de las seguidoras del programa es que Galilea Montijo no es 'neta', además la tachan de inculta y de estar envuelta en chismes. Foto: Instagram

"Era un programa padrísimo, las conductoras son cultas, carismáticas y realmente como una familia... Galilea Montijo solo ha estado envuelta en chismes, se ha notado su falta de cultura y educación en más de una ocasión, está relacionada con delitos y narcotraficantes. Por qué arruinar un programa donde la esencia era totalmente otra y era estupenda! Somos las consumidoras de ese programa y merecemos ser escuchadas! Fuera Galilea de Netas Divinas!", se lee en otra de las peticiones.

Hasta la noche de este viernes 20 de mayo, la suma de las firmas en las tres peticiones era de 2 mil 386.