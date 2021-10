México. La famosa vidente de los artistas, Mhoni Vidente, aseguró que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga podrían estar divorciados luego del tremendo escándalo legal que enfrentan por fraude fiscal.

Recordemos que la ex conductora de “Ventaneando”, Inés Gómez Mont y el abogado Víctor Álvarez Puga, se encuentran prófugos de la justicia tras ser relacionados a delitos de peculado, operaciones de recursos ilícitos e incluso delincuencia organizada.

Ahora, Mhoni Vidente, declaró que tras el tremendo lío legal, la pareja se habría divorciado e Inés enfrentaría el caso sola.

En una entrevista que Mhoni brindó para El Heraldo de México, aseguró que la ex conductora ya se divorció de su esposo porque en el primer mensaje que compartió en redes sociales, habló de un “nosotros”, mientras que en el segundo mensaje que emitió hace días a través de un comunicado, sólo habla de ella.

Inés Gómez Mont hace una declaración en la que dice que ella se puede defender, pero lo mejor de cuando uno es inocente es que ella se defiende sola, no defiende al marido, ella está hablando personalmente, se defiende sola, no habla del marido ni del cuñado, para mí que ya se separaron, Inés Gómez Mont y el marido ya no están juntos”, señaló Mhoni Vidente.