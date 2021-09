Le sale gratis cirugía de cadera y fémur a Luis de Alba

Guadalajara, Jalisco.- Luis de Alba tuvo que ser sometido a una cirugía tras una fuerte caída en Monterrey, de donde iba a ser trasladado primero a la Ciudad de México y finalmente fue a Guadalajara, donde le pusieron una prótesis de cadera y le reconstruyeron el fémur, intervención que le salió gratis.

Abigail Alfaro, esposa del comediante, dijo que el procedimiento fue un éxito, según le informaron los médicos que atendieron al famoso intérprete de ‘El Pirruris’.

"Luis amaneció muy optimista, con buen estado de ánimo, mucho mejor porque ya tenía bastante dolor anteriormente y ahora su dolor ya cambió", dijo Abigail Alfaro en entrevista para la Agencia Reforma.

El miércoles de la semana pasada, el comediante mexicano se resbaló mientras estaba de visita en Monterrey, Nuevo León, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital.

Tras el accidente que sufrió, se dijo que la familia de Luis de Alba necesitaba dinero para pagar su atención médica, debido a que la cuenta hospitalaria ascendía a más de 400 mil pesos, sin embargo, autoridades del propio hospital negaron que se tratara de tal cantidad.

El hospital aseguró que la cuenta generada por la estancia del actor fue de 30 mil pesos, la esposa de Luis buscó la manera de llevarlo a la Ciudad de México, pero explicó que el médico Julio Ramos se ofreció llevar al actor a Guadalajara.

El doctor Julio me dijo que la cirugía iba por cuenta suya. Las cosas se dieron de una manera que, en verdad me hace creer que sí existen ángeles en la Tierra. Nunca me lo esperé, yo estaba muy angustiada en Monterrey con Luis lastimado sin poder resolver y sacar adelante la situación. Cuando se presentó esto no lo dudé", compartió la esposa del actor.