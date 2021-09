México.- Wendy Guevara, integrante de “Las Perdidas”, perdió su perfil de Instagram, pero es no fue impedimento para que ella siga en contacto con sus seguidores, ya tiene una nueva cuenta y pide seguirla.

En la misma plataforma, indignada, La Perdida contó que la mañana de este miércoles apenas supo que su cuenta de Instagram le fue cerrada.

Amanecí enojada por mi Instagram, en la mañana me levanté y le hice así al Instagram y me dice: ‘tu sección caducó’ y yo dije: ‘¿cómo, qué?’ No hay que estresarnos, yo no me estreso”, completó Wendy.

En su nuevo perfil, La Perdida ya acumula miles de seguidores y ya compartió varias stories de Instagram, donde explica que la otra cuenta le fue cerrada sin un motivo.

Y en su nueva cuenta ya compartió seis post en los que muestra parte de su vida como celebridad de las redes sociales y de su vida diaria con amigos como Kimberly Irene, la más preciosa y Paolita Suárez, las otras dos Perdidas.

Los más contentos por no perder contacto con la influencer y empresaria son sus seguidores, quienes enseguida comenzaron a seguirla.

Me hiciste reír muy temprano mi Wenchis, te amo y cero tristeza por tu otra cuenta, eres única”, “Instagram pedorro, aquí estamos apoyándote donde sea”, “No puede ser, amo tu manera de ver la vida, ya tenías a muchos seguidores en el otro, pero acá estás dándolo todo, me encantas”, “Ya te sigo, saludos desde Reynosa”, le escribieron a Wendy.

Pero ella respondió que la medida no le quita el sueño y también aclaró que no sabe el motivo.

No pasa nada, si me reportaron o por Instagram, me vale chorizo, a mi no me interesa, yo porque me encanta hacer historias…”, agregó Wendy.