Tv Azteca les prohíbe hablar de esto a sus conductores

Ciudad de México.- Cuando inició el programa Ventaneando hace más de dos décadas, Televisa les prohibía a los artistas dar entrevistas para ellos y en sus programas no se podía comentar nada del contenido de Tv Azteca.

Incluso el programa liderado por Pati Chapoy tuvo problemas legales por pasar imágenes de Televisa, pues la “crestomatía” fue usada para poder usar parte del contenido de otra televisora sin excederse del tiempo permitido y en el marco de la ley.

Después de 25 años de esta situación las cosas se ponen a la inversa, pues al día de hoy parece que mencionar producciones de otros canales o plataformas de streaming, podría tomarse como publicidad indirecta.

En la columna Alfombra Roja, del periódico El Universal se comentó que es TvAzteca quien está prohibiendo a sus conductores comentar, o siquiera mencionar, contenido ajeno a sus canales.

Nos cuentan que ninguno debe mencionar shows ajenos al canal, particularmente los que vienen de plataformas streaming con las que no se tenga previo acuerdo. Sólo deben mencionar los contenidos de casa y si se requiere hablar de la serie o película que está en tendencia, deben pasar antes por el área comercial”, se lee en la publicación.

Por su parte Televisa, presumió por todo lo alto que una vez más su programa ¿Quién es la máscara? arrasó con el rating dominical en la televisión abierta mexicana, al alcanzar más de 8 millones de audiencia, superando ampliamente a la competencia.

Hace unos días, se desató una polémica entre Pati Chapoy y Maite Perroni, esto porque la actriz no quiso darle una entrevista a Ventaneando.

Fíjate que en la alfombra roja tú decías a quién querías que te pusieran en entrevista y de repente me dicen, ‘viene Maite Perroni, ¿la quieres?’. Yo, ‘claro que la quiero entrevistar’.

Pasa -Maite Perroni- y veo perfectamente cómo dice no y me dicen, ‘no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca’ y se pasó”, contó Linet Puente.