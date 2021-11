A-ha anuncia la nueva fecha para su concierto en México

AM.- La banda A-ha no se olvidó de sus fieles admiradores mexicanos, y por ello anunciaron la nueva fecha para su show que se realizará en 2022.

Tras cancelar su fecha del 11 de agosto del 2020, la nueva cita será el 2 de abril de 2022 en el Auditorio Nacional.

La banda formada por el vocalista y compositor Morten Harket y por los guitarristas y compositores Paul Waaktaar Savoy y Magne Furuholmen surgió en la década de los 80. Es una de las más emblemáticas del synth pop y también del rock alternativo de esa época.

La actual gira está hecha para celebrar el 35 aniversario del lanzamiento de la versión original de Take On Me lanzada en el Reino Unido el 19 de octubre de 1984.

A-HA en sus tiempos de bonanza. Foto: Especial

La noticia de que a-ha presentaría su álbum debut Hunting High And Low en vivo fue inesperada. Durante todos estos años la agrupación nunca ha tenido miedo de repasar y tocar sus grandes éxitos.

A-ha en la actualidad. Foto: Especial

Sin embargo, la gira de MTV Unplugged a principios del 2018 demostró que sus canciones podrían tener nuevos ajustes y lograr el mismo impacto que antes. Pero asumir un álbum completo, uno muy conocido, y mantenerse fiel a su espíritu resultó un acto audaz.

México se posiciona como el país número uno en escuchar a la legendaria banda, según Spotify, los oyentes en la plataforma sueca superan los doscientos noventa mil. Este es otro de los motivos por los que la banda quiere retomar su fecha programada del año pasado y darle a sus seguidores número uno un concierto inolvidable.







Las noticias de AM en

Síguenos