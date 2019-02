"A hue.." y la reacción completa de Thalía por los Oscar de Roma

A Thalía no le importó expresar sus pensamientos cuando estaba viendo la entrega de los Oscar, y en una de las frases le salió lo "princesa", a decir de varios en las redes sociales.

La mexicana celebró a la distancia el triunfo de la película y del director Alfonso Cuarón. "Yes, yes, yes" dijo cuando la película recibió el galardón por Mejor Fotografía.

La cantante se mostró feliz y se expresó sin tapujos a la hora de ver que Roma ganó varios premios Oscar.

"El primero, el primero de la noche" comentó Thalía cuando Cuarón leía su discurso de agradecimiento, en el cual hizo mención de su amigo Emmanuel "Chivo" Lubezki.

Pero llamó la atención y hasta se hizo noticia en el mundo del espectáculo la reacción de Thalía

"Vientos. A huev... pin.. pu.. de mie.." dijo la intérprete de "Entre el mar y una estrella" cuando Roma se llevó el Oscar a Mejor película de lengua extranjera, como relata La Verdad Noticias.

Quien reaccionó igual que la tía @thalia al saber que roma ganó ? pic.twitter.com/aBswHuy9aM — La Berrinchuda (@laberrinchuda1) February 25, 2019

"Sí, sí, sí, ganó Roma", fue el último grito de festejo de Thalía con el premio a la Mejor Dirección.