A lo mejor fue un error, fue por amor: Irina Baeva sobre su relación con Gabriel Soto

México.- Por primera vez y sin censura, la actriz rusa Irina Baeva habló del costo que ha tenido su relación con el también actor, Gabriel Soto, y señaló que su única culpa fue haberse enamorado de un hombre separado.

Irina Baeva asistió a la entrevista con Yordi Rosado, la cual se transmite a través de su canal de YouTube, donde habló de cómo fue que descubrió su gusto por el idioma español y sus deseos de cambiar su residencia a México, país que le encanta y donde halló el amor.

A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy, que lo hice por amor, me enamoré, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia”, le dijo entre lágrimas a Yordi Rosado.

Y es que la historia de esta pareja de actores no inició como cualquier otra, pues la rusa fue vista, incluso por algunos medios de comunicación, como la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, quienes tienen dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda Soto.

La rusa de 28 años de edad habló de cómo inició su relación con el protagonista de telenovelas de 45 años de edad, a quien conoció cuando protagonizaron la telenovela ‘Vino el amor’, en 2016 y se fue dando una relación de amistad.

Incluso aclaró que en ese tiempo su relación con Soto era sólo de amistad, pues ella recién había terminado su noviazgo con el también actor Emmanuel Palomares y estaba devastada.

Al borde del llanto, Irina Baeva también le contó a Rosado que fue el mismo Gabriel quien tomó la iniciativa con ella, pero sí le aclaró que se estaba separando.

En respuesta a esa sinceridad con que él me dijo que se estaba esperando fue ok, pero para mí era importante dos cosas: es yo no voy a estar con una persona que tenga cosas inconclusas, no voy a estar en una relación así, y dos, si quieres tomar una decisión drástica es por ti, no por mí”, fue la respuesta de la actriz.