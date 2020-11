‘A los 30 ya no voy a ver nada.’: Allisson Lozz revela que se está quedando ciega

Colorado, Estados Unidos- La actriz Allisson Lozz compartió a sus fans la desgarradora noticia de que está perdiendo la vista y según los pronósticos de especialistas, en dos años quedará completamente ciega.

Durante su adolescencia la joven era codiciada en Televisa y llegó a protagonizar las telenovelas “Misión S.O.S.”, “Alegrijes y Rebujos” y “Rebelde”, entre otras, las cuales le dieron fama; sin embargo, fuera de la pantalla chica Allison enfrentaba una lucha que hasta ahora la sigue haciendo sufrir.

De acuerdo con la propia actriz, desde segundo de primaria ha tenido muy mala vista y aunque un día tenía esperanzas de poderse operar, hace poco le confirmaron que en dos años pronostican que quede completamente ciega.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Allisson Lozz explicó que cuando era niña usaba lentes y los doctores le habían dicho que debía esperarse a cumplir los 18 años para poder operarse, pero cuando por fin llegó a la mayoría de edad, los especialistas le dijeron que su retina era muy delgada y no era candidata a cirugía láser; compartió que esta noticia le desgarró el corazón, pues esperó años ilusionada.

Tenía 18 años, yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Y yo vivía en ese momento en Chihuahua. Y me dijeron, ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces, no eres candidata a cirugía’. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Era lo que más deseaba”, expresó.