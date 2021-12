A los 53 años, muere Carlos Marín, cantante de Il Divo

Reino Unido.- Un deceso más sorprendió hoy domingo 19 de diciembre y puso de luto al mundo del espectáculo y así como al medio lírico, pues con 53 años, muere Carlos Marín, cantante español que formaba parte del grupo de Il Divo.

La confirmación de la triste noticia, se realizó a través de las redes sociales, específicamente en la cuenta oficial que tiene el grupo Il Divo en Twitter, el cual firmaron sus compañeros, Urs Toni Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

El grupo confirmó la triste noticia vía Twitter. Foto: Twitter.

Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, señala el tuit. “Durante 17 años los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y echaremos de menos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz”, y al final se agrega al mensaje “con amor”, se lee en el comunicado.

Se sabe que el cantante lírico estaba en un hospital de Manchester, en el área de cuidados intensivos, desde el pasado 7 de diciembre debido a complicaciones derivadas por Covid-19. Se encontraba intubado y en coma inducido.

En cuanto al concierto que el grupo de ópera pop tenía programado realizar en el Coliseum de A Coruña el próximo 22 de diciembre, se había aplazado hasta el 15 de junio de 2022, por estas complicaciones, según informó en su momento Primer Beat Producciones.

La última aparición pública del cantante fue solo dos días antes de que fuera llevado al nosocomio, lo que llamó la atención, ya que en las redes sociales promocionaban algunas fechas de los próximos conciertos de Il Divo, en las ciudades de Florida y Dallas para el mes de febrero del año próximo.

El año pasado publicó el disco “Portrait” en el que se atrevió a versionar “Bohemian Rhapsody” de Queen. Foto: Instagram.

Previo a su paso por los grandes escenarios junto a Il Divo, el español se había forjado una carrera como actor, destacando su participación en musicales como “Los miserables” y “La bella y la bestia”.

Carlos Marín entró al grupo en 2003 y compartió créditos con los otros cantantes líricos Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller, con quienes publicó nueve discos de estudio, desde el homónimo “Il Divo”, en 2004, hasta el más reciente “For Once In My Life: A Celebration of Motown” lanzado este 2021, con los que lograron vender cerca de 40 millones de copias alrededor del mundo.

