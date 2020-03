‘A mí me ha tocado’: Andrea Legarreta confiesa que ha sido violentada y amenazada

CDMX.- Con un emotivo y poderoso mensaje, Andrea Legarreta se pronunció en contra de la violencia de género y confesó que ella ha sido violentada solo por ser mujer; incluso, reveló que ha recibido amenazas en contra de ella y sus hijas.

A través de un video compartido en su página de Instagram, la conductora de Hoy recordó que el próximo lunes se unirá al paro nacional Un Día Sin Nosotras y dio sus poderosas razones por las cuales está a favor de que las mujeres seamos escuchadas con este movimiento pacífico.

Luego de que se diera la noticia de que la pequeña Fátima, quien fue raptada al salir de su escuela en la CDMX y hallada sin vida días después, la presentadora de Televisa ha compartido mensajes e imágenes en sus redes sociales para exigir un alto a los feminicidios y la violencia de género.

Da su postura ante paro nacional

Inclusive, desde que inició este mes en el que se celebra el Día de la Mujer (8 de marzo), la mayoría de las publicaciones de Legarreta tienen el color morado o violeta, representativo del feminismo; por ello, para dar su mensaje sobre su posicionamiento sobre #UnDíaSinNosotras, Andrea optó por usar una blusa violeta.

La presentadora del matutino recordó que la semana pasada anunció que con el apoyo de Televisa se ausentará del programa, pues está totalmente a favor de un alto a los feminicidios, la violencia, discriminación e injusticia hacia las ciudadanas.

Soy una mujer que quiere que ya no haya violencia ni física, ni psicológica, ni de ningún tipo por el simple hecho de ser mujeres”, dijo.

No es una lucha entre géneros

Andrea enfatizó que esta movilización no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, menos un “drama de viejas” o un asunto político de derecha o de izquierda, sino se trata de buscar justicia.

Es un asunto de justicia, de derechos humanos. Las mujeres nos estamos uniendo para decir ‘¡ya basta!’. Ya no queremos feminicidios, ya no queremos violencia, ya no queremos mujeres que son violentadas dentro de su casa por sus propios maridos, por sus hijos; ya no queremos eso”, apuntó.

Revela vive insegura

Con voz entrecortada señaló que ya no quiere salir a la calle y voltear a todos lados para ver si alguien la está siguiendo o pensar que a las niñas saliendo de la escuela pueden ser raptadas para la trata de blancas.

En su mensaje se sinceró y reveló que ella también ha sufrido algún tipo de violencia solo por ser mujer.

A mí me ha tocado. A ti, seguramente también. A mí ya me tocó en distintas ocasiones, he sido foco de burlas, de agresiones, de difamación, de actitudes violentas por el simple hecho de ser mujer”.

Dijo que la han lastimado muchísimo y ha recibido amenazas en contra de sus hijas.

No normalizar la inseguridad

La también cantante y actriz pidió no normalizar la violencia y aprender a decir “Ya basta”.

Mujeres, por favor, aprendan a decir no quiero, no me gusta, ya basta. Aprendan a no acostumbrarse a vivir con dolor, golpes y humillaciones porque no es justo”, dijo.

Invitó a sus seguidores a unirse al lucha de equidad de género y agradeció a quienes han apoyado la causa.

Dijo además que este movimiento sirve como voz de aquellas que ya no están o de quienes aún viven día a día la violencia, pero por miedo no quieren denunciar.