A pesar de Covid-19 elenco de ‘Te doy la vida’ se "sacrifica" y hacen escenas de besos

Ciudad de México.- A pesar de la pandemia de coronavirus (Covid-19) el elenco de la telenovela ‘Te doy la vida’ se "sacrificó" y grabaron escenas de besos.

El regreso a la nueva normalidad ha hecho que todo el mundo se adapte a una realidad en la que el contacto y la cercanía entre personas no están bien vistos, pero un melodrama no puede terminar sin un beso de telenovela y un "vivieron felices".

Por ello, los actores de la telenovela ‘Te doy la vida’, pese a la sana distancia y los protocolos sanitarios, asumieron el riesgo de darse besos con tal de darle al público el final que se merece, al menos así lo reveló su protagonista Eva Cedeño.

Sí hubo besos, nos hicieron la prueba a los dos y hubo escenas que no se pudieron quitar y nos preguntaban si estábamos de acuerdo los dos y también hubo otras escenas que se omitieron, porque no eran relevantes, porque no eran un beso de final o porque no era una escena que cambiaría la historia o sería trascendente, ahí sí quitaron los besos y los contactos físicos pero en los demás nos preguntaban si queríamos hacerlas", detalló la joven de Hermosillo, Sonora.