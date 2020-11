A pesar de las agresiones físicas, Stephanie Valenzuela perdona a Eleazar Gómez

Ciudad de México.- Tefi Valenzuela, novia del actor mexicano, Eleazar Gómez, aseguró que ya lo perdonó después de que él la agrediera físicamente.

Mediante una conferencia de prensa la modelo aseguró que no le otorgaría el perdón legalmente, sin embargo, en su corazón “ya lo perdonó”.

Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, y lo que pase con la justicia, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal. Yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya", expresó la modelo.

Así mismo, comentó que es una mujer fuerte, agregando que se siente agradecida y contenta de ver que otras mujeres y otras exparejas de Eleazar han decidido alzar la voz, contar sus experiencias, y que incluso alguna de ellas realizarán acción legal.

Muy pronto voy a seguir feliz, sonriendo, que sé que la música me va a curar, que todo va a estar bien, y ya desear o decir si es justo o no es justo, yo lo único que siento que estoy agradecida es que estoy bien, que estoy viva y que estoy bien, lo demás ya escapa de mis manos, no soy el poder judicial, no soy el ministerio público y ya no me podría quejar ni poder decir nada, me siento agradecida por las personas que me han brindado su apoyo, me siento agradecida con la vida y con dios que estoy viva ys é que estas experiencias en la vida nos llegan a algunas personas para algo bueno, par a hacernos más fuertes".