¿A qué actor de 'Avengers' acusan de tentativa de homicidio?

Estados Unidos.- Uno de los principales actores de la saga de Avengers, de Marvel, se encuentra envuelto en la polémica, luego de que su exesposa lo acusara de haber planeado asesinarla.

Se trata de Jeremy Renner, quien interpreta a Hawkeye en la saga y ha sido acusado por su expareja Sonni Pacheco de tentativa de homicidio bajo los efectos del alcohol y las drogas.

De acuerdo con Pacheco, Renner en una ocasión llegó incluso a amenazar con matarla y después quitarse la vida, de acuerdo con Reporte Indigo.

Pacheco contó también que en noviembre del año pasado, Renner presuntamente hizo amenazas en su contra al estar drogado y ebrio en un bar.

Me dijo que ya no podía lidiar conmigo y que sólo quería que me fuera”, confesó Pacheco.