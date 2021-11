¿Dónde y a qué hora ver el segundo tráiler de Spider Man: 'No Way Home’

AM.- Una vez que se dio a conocer el póster de ‘Spider Man: No Way Home’ los fans esperan ansiosos por el nuevo tráiler que se destapará esta noche.

La película completa la trilogía del arácnido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Spider Man y los memes. Foto: Especial

Este tráiler podría revelar más detalles acerca de los rivales a quienes enfrentará Tom Holland bajo el personaje de Peter Parker, además de que podría confirmar (o desmentir) la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield como las otras versiones (ya conocidas) del mítico trepamuros, además de la llegada de Charlie Cox bajo el personaje de Matt Murdock, más conocido como Daredevil.

De hecho han corrido rumores que desmienten la teoría, en la que se dice que aparecen tres Tom Holland, en lugar de Tobey y Andrew.

Para ponerse en contexto

Si quieres ver las películas y llegar contextualizado a la tercera entrega, puedes ver el Spider-Man: Homecoming / Spider-Man: de regreso a casa (2017) puede verse en México a través de Clarovideo y Netflix; Spider-Man: Far From Home / Spider-Man: Lejos de casa (2019) en Amazon Prime Video.

Hay rumores de que salen los tres actores. Foto: Especial

¿Cuándo sale el tráiler 2 de 'Spider-Man: No Way Home'?

El trailer de 'Spider-Man: No Way Home' se develará este martes 16 de noviembre del 2021, a las 7 de la tarde (tiempo del centro de México).

¿Cuándo se estrena 'Spider-Man: No Way Home'?

La película está programada para estrenarse en los cines de la república mexicana el 16 de diciembre.

Spider Man los memes. Foto: Especial

'Spider-Man: No Way Home' contará con las actuaciones de Tom Holland (Peter Parker), Benedict Cumberbatch (Dr Stephen Strange), Zendaya (MJ/Michelle Jones), Jacob Batalon (Ned), Marisa Tomei (May Parker), Jon Favreau (Happy Hogan), Benedict Wong (Wong), J.K. Simmons (J.Jonah Jameson), Alfred Molina (Otto Octavius/Dr Octopus), y Jamie Foxx (Max Dillon/Electro).







