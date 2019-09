A tres días, hijos de José José aún buscan su cuerpo

Miami.- Luego de un fin de semana conmovedor por la muerte del ‘príncipe de la canción’, José José, este sábado, sus hijos Marysol y José Joel, aún buscan saber dónde está el cuerpo de su padre para poder despedirse de él.

La noticia del deceso les fue dada a conocer por su media hermana menor, Sara Sosa, a través de una llamada telefónica. Sara fue acusada de tener secuestrado’ a su padre desde 2018 por una cuestión económica. Desde entonces sus dos medios hermanos no pudieron ver a José José.

Enseguida ellos viajaron a Miami, Estados Unidos, pero llegaron entre la incertidumbre, pues no encontraron el cuerpo de su padre en ninguna funeraria ni hospital.

Sara Sosa les respondió a través de los medios de comunicación que el cuerpo está en un lugar seguro y que será velado apenas se tenga listo el homenaje que él se merece.

Al cuestionar a José Joel si ya encontró el cuerpo de su padre, respondió que aún no, que ya es el tercer lugar a donde llegan y nada.

La niña (Sara Sosa) no contesta, entonces seguimos buscando, seguimos procurando… no sabemos (si sí murió en el hospital que nos señalaron) ya está la Policía involucrada como podrán ver porque por otro lado la niña no contesta, está muy ocupada dando entrevistas”, respondió el también cantante.