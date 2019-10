¡A un mes de dar a luz¡ Asaltan a Érika Zaba de OV7

CDMX.- La cantante Érika Zaba, integrante de OV7, quien está a un mes de dar a luz a su primer bebé, fue víctima de asalto a mano armada junto con su esposo, en la Ciudad de México.

Los asaltantes aprovecharon el tráfico para someterla a ella y a su esposo, Francisco Oliveros, y poder despojarlos de sus pertenencias.

El asalto se dio la noche de este sábado cuando se trasladaban en su auto, y a los ladrones no les importó que ella está embarazada, lo que la puso en riesgo.

La integrante de OV7 publicó en su perfil de Instagram el lamentable hecho y aclaró que a primera hora de este lunes acudió ella y su esposo a interponer su denuncia ante el Ministerio Público.

Para quienes no se enteraron, mi esposo y yo tuvimos un muy desagradable percance el viernes por la noche. Para quienes sí se enteraron, les agradezco tantas muestras de preocupación y cariño. Lo verdaderamente importante es que los tres estamos bien y todo queda en la pérdida material y en una sensación de intranquilidad que me aprieta el estómago”.

Francisco Oliveros, esposo de Érika Zaba, compartió en su cuenta de Instagram una dura reflexión sobre la inseguridad y sobre el angustioso momento que vivió al lado de su esposa.

Este viernes pasado mi esposa y yo fuimos víctimas de un asalto; donde con lujo de violencia nos abordaron en el coche. No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener”, narró Francisco en un posteo por demás impactante

Su enojo tal que se declaró antipolítico, pues le cuesta mucho trabajo creerles, pero también dejó claro que paga sus impuestos y genera empleos, por lo que espera la garantía de seguridad. Por fortuna todo quedó en un susto.

Al final éramos una blanco perfecto, atascados en el tráfico de esta ciudad, indefensos, sin cómo poder movernos, abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no”, recalcó Francisco Oliveros.

Me declaro anti político. Para mi todos los políticos, sin importar el color son iguales, todos me generan las más profundas suspicacias y me cuesta mucho trabajo creerles sin embargo al final, pago mis impuestos, doy trabajos, educo a mis hijos con valores, e intento vivir una vida ayudando a la gente; a cambio espero del Estado que me otorgue la mínima garantía de seguridad. ¿Será mucho pedir?”, finalizó el esposo de Érika Zaba.