México.- La noche de este viernes y madrugada del sábado, más de 63 mil usuarios de Twitter, entre ellos ‘El Buki’, se conectaron en ‘Spaces’ en un diálogo en apoyo al periodista Carlos Loret de Mola, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibiera durante la mañanera el supuesto sueldo anual que recibe el comunicador.

Según AMLO, los ingresos de Loret de Mola durante el año pasado superarían los 35 millones de pesos, tras lo cual muchos periodistas se unieron para expresar su apoyo a Carlos.

Durante el diálogo en Twitter que se extendió por varias horas, el nombre del cantante Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, cobró relevancia al ser uno de los usuarios conectados, sin embargo, pese a que muchos pedían que diera su opinión al respecto, solo permaneció como oyente.

Usuarios en Twitter bromearon con 'El Buki' respecto a su postura 'apolítica'. Foto: Instagram

Pero la tarde de este sábado 12 de febrero expresó sus ideas a través de su cuenta de Twitter, y aunque dijo que daba su apoyo a periodistas, se dijo apolítico, lo que provocó múltiples reacciones de sus seguidores, algunos le daban la razón, otros criticaban que fuera neutro y varios más usaron el buen humor para responderle.

Apoyo, reconozco y respeto la profesión de los periodistas y su trabajo. Más allá de ello, soy una persona 100% apolítica y sin participación alguna en dicho rubro”, escribió ‘El Buki en Twitter.

“Éste servidor lo que gusta de hacer es el bello arte de la música, y ello es lo que seguiré haciendo. No más”, agregó en su breve mensaje Marco Antonio Solís.

Entre las respuestas que recibió el cantautor nacido en Ario de Rosales, Michoacán, le recordaron con la misma letra de sus canciones que ‘sí es político’.

Te puede interesar: Rompen récord en Twitter para defender a Loret de Mola tras ataque de AMLO

“Y cómo explicas esa canción tuya que dice: ‘No hay nada más difícil que vivir sin PRI.... Sufriendo en la espera de verte llegar....’”, “Y su canción que dice ‘PRD cuerda, nadie es perfecto y tú lo veras’ y la otra de ‘morenita yo te estoy queriendo tanto’?”, “Y tus mensajes subliminales 'Dónde quedó mi PRI ma vera’”, fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, otros de sus seguidores en Twitter se pusieron más serios, y criticaron su postura ‘apolítica’.

“Ahí estás mal diosito. Es lógica tu postura imparcial y apolítica, pero estás hablando de una persona con poder que usa facciosamente las instituciones para violar la ley y acosar a un civil. Ahora fue Carlos, pero mañana podría ser tú. Ante eso no puedes guardar silencio”, “Tibiezas no mi Buki!!”, “Está bien, ya llegará el tiempo en que ‘te metas en la política’ cuando ya no puedas cantar porque no hay dinero para ir a verte, ahora sí vas a protestar”, fueron algunos de los mensajes.

“Entiendo la decisión de no opinar, sin embargo tu mera participación a escuchar ya dice mucho y se aprecia. Abrazo”, “Hubieras agarrado micro ayer y te cantabas unas rolas para amenizar la madrugada”, “Mínimo hubiera cantado ayer 'a donde vamos a parar'", “Anoche hizo falta su participación ante el micrófono, Maestro. Nos hubiera dado cátedra con un discurso suyo”, fueron otras de las respuestas que recibió ‘El Buki’.

Las noticias de AM en

Síguenos