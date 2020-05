AUDIO. ‘Destruiste mi matrimonio, fuiste la pu... aquí: Karla Luna sí enfrentó a Karla Panini

México.- La filtración de audios inéditos en los que se escucha a la fallecida Karla Luna enfrentar a su ‘amiga’ Karla Panini por destruir su matrimonio con Américo Garza se volvió tendencia en redes sociales.

Un nuevo hijo de Twitter se abrió para darle voz a la familia de Luna, que señaló estar cansada de escuchar a Óscar Burgos intentando limpiar la imagen de su ex esposa Panini a costa de manchar la de la fallecida comediante.

Revelaron detalles que no se conocían y audios del día que Luna enfrentó a Américo Garza y a su ‘amiga’ Karla Panini por engañarla.

En enfrentamiento que tuvo con Karla Panini y Américo, Karla Luna les dice en su cara que está enterada del engaño y acusa a su ‘amiga’ de destruir su matrimonio y dañar a sus dos hijas.

Incluso Luna le reprocha que le pida Américo que la trate mal, pues así Panini ella estará más contenta.

Eres falsa porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas, te estoy dando la oportunidad… eres mentirosa, eres traicionera y falsa… aquí tengo los mensajes con fechas ¿Te los leo? Me da vergüenza, donde le dices a Américo que me lastime, que me trate mal, como tú tratas mal a Óscar (Burgos), por eso me lastimaba él, tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste”, se escucha que Luna le reprocha a Panini.