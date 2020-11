AUDIO. Se filtra llamada de insultos de Gustavo Adolfo Infante a Jorge Carbajal

México.- Al periodista y conductor de ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante, no le gustó que su colega, Jorge Carbajal, dijera en su canal de YouTube que el programa de televisión del que forma parte tiene los días contados, y lo llamó para insultarlo.

Pero Gustavo Adolfo Infante no contaba con que la llamada que le hizo a Jorge Carbajal para insultarlo se filtraría.

Juan José Origel contó en su programa ‘Con Permiso’, que el mismo Carbajal le llamó para contarle las agresiones hacia su persona por parte del conductor de ‘El Minuto que cambió mi destino’.

Según ‘Pepillo’, la molestia de Infante se dio porque Carbajal comentó en su canal de YouTube que el programa de espectáculos que encabeza Gustavo Adolfo Infante en Imagen Televisión, ‘De Primera Mano’, está a días de salir del aire, lo que le molestó mucho.

Pues Gustavo Adolfo que se enoja, se enojó, no se quedó callado, le marcó a Jorge, Jorgito inmediatamente me habló y me dijo: ‘ve lo que me puso’, la llamada la grabó”, le dijo Origel a Jorge Ugalde.