Abandonan salas y sufren a ataques de nervios por ‘Joker’

Estados Unidos.- Es uno de los filmes más criticados en los últimos tiempos, si bien 'Jocker' llama la atención por el personaje en si, esta versión ahora personificada por Joaquin Phoenix ha sido señalada por muchos como una historia que realmente causa un impacto a cualquiera que la ve.

El filme dirigido por Todd Phillips presentó controversias en su primer fin de semana de estreno en prácticamente todo el mundo. Algunos de los fanáticos optaron por abandonar los cines, algunos otros posteraron comentarios referentes a lo inquietante y provocadora que resulta la película.

Considerada por muchos como un filme "oscuro y ultraviolento" es quizás esta visión dada al personaje Arthur Fleck, una de las que más marque a sus seguidores, por lo que muchos decidieron no quedarse callados y plasmar sus impresiones sobre el mismo mediante redes sociales.

¡Me fui del cine durante #Joker. PROHÍBAN ESTA PELÍCULA! ¡Es un enfoque psicológico de la mente! Me parecía bien hasta que se volvió demasiado real... Oh por dios....”.

Por decisión unánime, los cuatro salimos del cine durante la película ‘Joker’. No he abandonado una sala en años... Nunca me he ido de un cine más incómodo de lo que estoy saliendo ahora de ‘Joker’...”, dijo otro usuario.