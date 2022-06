Abogada de Amber Heard asegura no podrá pagarle a Johnny Depp y apelará sentencia

Estados Unidos.- La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, fue entrevistada por el programa Today, y una de las respuestas que llamó la atención de todo el público fue la que dio acerca del veredicto, sobre si su clienta podrá pagar la estratosférica suma que le dictó el juez, a lo cual respondió: "Oh no, absolutamente no".

En un inicio, la corte le otorgó al famoso actor 15 millones de dólares por daños y perjuicios, pero más adelante la juez cambió la cifra y redujo la cantidad a 10,35 millones de dólares para cumplir con los límites estatales sobre daños punitivos; en tanto que la actriz recibirá por parte de Johnny Deep 2 millones de dólares por el mismo concepto.

Pero las declaraciones de Bredehoft siguieron levantando asombro, pues también añadió que la estrella de Aquaman tiene intención de apelar el veredicto: "Ella tiene excelentes motivos para hacerlo", comentó la abogada.

Elaine Bredehoft, abogada de Amber, ya hizo público que su cliente no tiene esa cantidad que hay que pagar. Foto: Especial.

Además, aseguró que el equipo legal de la estrella de "Piratas del Caribe" trabajó arduamente para "demonizar" a Heard durante el juicio; "Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y eso hizo que el jurado se confundiera", comentó.

Elaine Bredehoft continúa insistiendo en que el jurado fue influenciado por la opinión pública, y que hasta en eso tuvieron que ver incluso en las redes sociales, a pesar de las órdenes del juez de no ver nada acerca del caso fuera de la corte.

Finalmente, la experta en leyes que respaldó el caso de Heard sostuvo que el fallo es un mal presagio para el movimiento #MeToo y que desalentará a las mujeres a denunciar el acoso y el abuso sexual.

La abogada también comentó que Amber Heard podría apelar la decisión del jurado. Foto: Especial.

"Es un mensaje horrible. Es un retroceso importante, porque eso es exactamente lo que significa”, comentó

"A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán", finalizó.

