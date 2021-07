La defensa de 'Héctor N' no llegará a un acuerdo económico con Alexa Parra

CDMX.- Héctor N, quien fue acusado hace más de un mes, de abuso sexual contra su hija Daniela Parra, continúa agotando todos los recursos para conseguir su libertad, por lo que se ha pedido a la fiscalía que revise el caso.

Sin embargo, Daniela contó que el encuentro la dejó muy desilusionada pues no sólo no tomaron en cuenta su petición, sino que le recomendaron que llegue a un convenio con Alexa, lo que significa que reconoce que es culpable.

Lo que queríamos es que revisaran el expediente, que revisaran las peticiones que hicimos y se rehusaron. No llegamos a nada y todavía tuvieron la audacia de decirnos que llegáramos a un acuerdo con Alexa, lo cual se rechazó inmediatamente”, dijo para Ventaneando.

Daniela no sólo está segura de la inocencia de su papá, sino que también dice que lo va a demostrar.

No vamos a llegar a ningún acuerdo, mi papá es inocente. Mi prioridad es sacar a mi papá sea lo que sea; pero él va a salir porque es inocente y no por pedir perdón de algo que él no hizo”, agregó.