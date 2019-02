Abuchean a Gabriel Soto en entrega de premios

Gabriel Soto e Irina Baeva "se disculparon" con Geraldine Bazán y ahora pretenden continuar con sus carreras de manera normal, pero a Soto no le fue muy bien en los "Premios lo nuestro".

El actor sorprendió a todos al ser presentador del evento donde se celebró lo mejor de la música latina pero ni el público presente en el lugar ni las redes sociales lo perdonaron, pues al presentar el tema "Lo malo" dijo la siguiente frase:

"Después de este comienzo tan espectacular con Aitana, Ana Guerra y Greeicy, dan ganas de quedarse y de portarse bien, porque ellas dejaron claro que no quieren chicos malos"

El público lo tomó como una indirecta tras la infidelidad que le hizo a Geraldine Bazán, aunque desde que comenzó a hablar se escucharon gritos y abucheos.

Por qué lo invitaron?" "No lo puedo creer", "Ya no tiene credibilidad", "El vivo ejemplo de un hombre que no vale la pena"