VIDEO Abuchean a cantante y hacen que se baje del escenario

Estados Unidos.- Aunque es considerado uno de los mejores raperos que hay en el mundo actualmente, esto no le importó a los asistentes al festival Camp Flog Gnaw, que al ver a Drake lo abuchearon e hicieron que se bajara del escenario.

Aubrey Drake Graham, nombre real del compositor, fue sorprendido por la actitud del público que acudió a la última edición del Camp Flog Gnaw, en Los Ángeles, pues no lo dejaron ni hablar, ya que su presencia no era lo que esperaban.

Y es que el motivo de tanto alboroto fue por que los amantes de la música esperaban ver al músico y productor, Frank Ocean.

Drake hizo su aparición en el escenario y el público se volvió eufórico, pero cuando las luces se prendieron y vieron al canadiense de en lugar del intérprete “Lost” y “Nikes”, la gente le pidió que se retirara y pese a los intentos de Drake por calmarlos y tratar de explicarles no pudo.

El cantante de "Take care" y "The motto" les preguntó que sin querían escucharlo a lo que ellos contestaron que no.

Tras esta situación, el DJ de Drake, Akademiks escribió en su Twitter que el rapero había tomado las cosas con calma y que entendía lo que había pasado en ese momento, ya que supo que no era a él a quien esperaba la multitud y que por eso no había sido su noche.