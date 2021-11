Abuelita de Thalía y Laura Zapata sufre grave factura

Ciudad de México.- Se dice que ya son más de ocho meses los que lleva Doña Eva Mange, la abuelita de Thalía y Laura Zapata, con serios problemas de salud como consecuencia de malos cuidados por parte de algunos enfermeros.

Pero fue la actriz Laura Zapata quien abrió su corazón para sus seguidores en redes sociales a quienes compartió que su abuelita sufrió una fractura y manifestó su preocupación por el accidente.

Hay que recordar que en septiembre pasado, Doña Eva también pasó por una doble fractura en sus dos piernas, a pesar de que contaba con el servicio de dos enfermeros que supuestamente la asistían en su casa.

Tiene fracturada las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, fisura en una rodilla... y yo tengo que trabajar, he estado haciendo mis programas de 'MasterChef', y de repente veo la noticia. La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron: '¡Señora mire cómo está su abuelita!' y respondí: '¿Qué?'. Tenía el pie todo morado e hinchado", dijo Zapata en Ventaneando.