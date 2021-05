FOTOS. Jaylin Castellanos de ‘Acapulco Shore 8’, antes fue Héctor Emiliano

México.- “Acapulco Shore 8” inició hace cuatro días y Jaylin Castellano, la chica transexual que participa, ya causó polémica, primero por decir que es más guapa que otras mujeres biologicas y luego por mostrar el paso a paso de su transformación de Héctor Emiliano a Jaylin.

La también conocida como la “Mexican Barbie” de Guadalajara, ya se defendió de un compañero de la casa en Acapulco quien la llamó “compita”.

Días después, compartió en redes sociales lo orgullosa que se siente de haber sido Héctor Emiliano, pues gracias a él, pudo seguir su transformación y ser la mujer de la que ahora se siente orgullosa.

Jaylin, quien se desempeña como modelo y actriz de videos musicales de regional mexicano, mostró un collage de su evolución de hombre a mujer.

Estoy tan orgullosa de todo este proceso el día de hoy se cumple un sueño una meta más, es un largo camino y aún falta bastante por recorrer, les quiero presentar a Héctor Emiliano, él era yo y de él ya no queda absolutamente nada”, escribió Jaylin Castellanos en Instagram.

La concursante de “Acapulco Shore 8” aclaró que la intención de mostrar su evolución de sexo es para ayudar a las mujeres trans a sentirse ientificadas y que sepan que no están solas.

Gracias a todos mis seguidores que me han acompañado en el camino. Hago esto porque sé que puede llegar a ayudar a aquellas mujeres trans que quisieran como yo en su momento sentirse identificadas, que se sienten mal, que sufren, ya sea de injusticias de desigualdad etc, quiero que sepan que no están solas, todas lo podemos lograr”, escribió la integrante de ‘Acapulco Shore 8’.