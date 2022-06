Jawy está de regreso en Acapulco Shore y en la música

México.- Jawy Méndez se hizo famoso por ser parte de las primeras generaciones de Acapulco Shore y ahora está de vuelta en el reality en su edición 10 tras un ausencia en varias temporadas.

No solo eso, también está de estreno con nueva música, lo que marca su regreso a los medios tras una pausa en la que vivió la ruptura con Manelyk, quien ha forjado una carrera en los realitys mexicanos.

En el programa, Jawy tuvo la oportunidad de mostrarse como realmente es y conectar con los seguidores que hoy apuntalan su carrera musical.

Tuve la oportunidad del reality show que me impulsó demasiado y me ayudó a retomar la música. Hoy estoy haciendo lo que más me gusta en la vida”, declaró Jawy.