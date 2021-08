Acapulco Shore temporada 9 podría realizarse en Colombia

CDMX.- Los rumores en torno a los nuevos habitantes de Acapulco Shore 9 temporada son más fuertes, y ellos mismos han dado detalle de lo que pasará en este reality.

Recientemente, el canal ‘Chisme Shore’ publicó una entrevista con Isa, quien confirmó su presencia y no sólo eso, que la 9 temporada se realizaría en Colombia.

En esa misma cuenta, se habló sobre las sorpresas que se esperan en la próxima edición.

Muy probablemente nos llevemos sorpresas en torno al elenco oficial que integrará la temporada 9 de AcaShore, aunque muchos rumores se han comentado en las redes sociales lo único seguro es que no todo está dicho, todo puede cambiar aún faltando pocos días para comenzar las grabaciones, en esta temporada en específico se está cuidando cada detalle para evitar al máximo la filtración de información”.

Quienes no superaron sus diferencias fueron Ramiro y Beni Falcón, tras la última pelea que llevó a la decisión de Beni a dejar la casa, las indirectas siguen en redes sociales.

A mí me vale ma...regresar al programa, en cambio a él (Beni), anda arrepentido porque de algo tiene que tragar”, dijo Ramiro.

Beni dijo en ese programa, que no quiso seguir la pelea con Ramiro, con temor a lastimar su rostro pues vive del modelaje.

Nunca me pagó con el golpe, me estaba diciendo: ¿cuánto es?, y nunca me pagó nada”.