¿Derrame cerebral de Carmen salinas fue por la vacuna COVID? Aclaran dudas de fans

México.- Al día 21 de noviembre de 2021, Carmen Salinas continúa en coma debido a un derrame cerebral que sufrió después de haber visto su telenovela, y algunos fans de la actriz, comenzaron a sacar sus propias teorías.

Una tiene que ver con la vacuna COVID, pues en las redes sociales, sin ningún tipo de evidencia, usuarios comentaron que la protagonista de “Mi Fortuna es Amarte” sufrió el derrame cerebral debido a la vacuna contra el coronavirus.

Cabe recordar que la artista de 82 años se puso la vacuna COVID a mediados del mes de abril e incluso acudió disfrazada a donde le correspondía con una peluca y lentes negros, pues no quería causar alboroto.

Ya tengo las dos vacunas. Me puse una peluca, no me maquillé nada, ni los ojos y con lentes negros, nombre, nadie me reconoció”, contó Carmen Salinas en aquella ocasión.