Actor de Televisa desata pánico con mensaje sobre el fin de su vida

México.- Pánico y confusión causó entre sus seguidores el actor Alejandro Tommasi con una misteriosa publicación en su cuenta de Facebook en la que parecía anunciar que su muerte estaba próxima.

"Nadie sabe el dolor, que me retuerce el alma, Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe, en su ternura, y me ve abraza con su amor allá en @la Gloria. Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré por tener clemencia. Gracias doy por su cariño no a todos, que me dieron un momento de paciencia. Los tendré en la memoria de mi alma. Y vendré a agradecer en el camino, solo digo Gracias por ser lind@s en mi pobre vida que se acaba. Buscare una luz en su mirada, cuando recen por mi alma en el cielo", escribió el actor en sus redes sociales.

El texto iba acompañado por una selfie de Alejandro Tommasi y las teorías volaron de inmediato, desde quienes sospechaban que podría padecer una enfermedad en estado grave, hasta quienes llegaron a pensar que el actor podría estar anunciando su suicidio.

Nada que temer

Al parecer el actor lo pensó mejor tras la histeria desatada por su publicación, ya que a los pocos minutos la eliminó de sus redes sociales y la sustituyó por otra donde agradecía la preocupación y cariño de sus seguidores.

"Gracias a todos por su cariño estoy bien muchas gracias. Dios está conmigo. Les agradezco sus mensajes y todos somos hijos de Dios", escribió en el nuevo mensaje.

Gracias a todos por su cariño estoy bien muchas gracias. Dios está conmigo. Les agradezco sus mensajes y todos somos hijos de Dios pic.twitter.com/no2YzhVVyq — Alejandro Tommasi (@actommasiof) December 10, 2019

De acuerdo con el portal Tribuna, se desconoce si Alejandro Tommasi fue quien escribió el primer mensaje, ya que hace algunos meses reveló que sus cuentas en redes sociales habían sido hackeadas.