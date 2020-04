Actor de Televisa le ocultó a Sergio Basáñez que tenía VIH ¡fueron pareja!

México.- Gran polémica causo en redes sociales el inesperado romance que tuvo el galán de telenovelas Sergio Basáñez con un actor de Televisa, quien reveló que el tiempo que sostuvo una relación sentimental con el protagonista de ‘Cuando seas mía’, le ocultó que tenía VIH.

El actor Sergio Basáñez dejó impactados a sus fans al darse a conocer un secreto en 2018, y es que todo surgió por unas declaraciones que hizo su ex pareja, el también actor y político, Carlos Esqueda, al revelar que el famoso era gay y que tuvo un fugaz romance con él.

El galán de TV Azteca y luego de Televisa, fue blanco de críticas por unas fotografías suyas que se filtraron en Twitter, dejaban al descubierto las partes íntimas de Sergio Basáñez, quien se grabó sin ropa teniendo una videollamada con una misteriosa persona.

Carlos Esqueda quien hizo fuertes declaraciones sobre Sergio, comentó que su relación amorosa surgió cuando decidió seguirlo en Instagram, pero con el paso del tiempo comenzaron a intercambiar mensajes y desde ese momento surgió un intenso romance de poco tiempo.

Aunque lo que dejó asombrados a los usuarios fue que Carlos Esqueda confesó que guardó un secreto cuando estaba con el actor, mencionó que tenía VIH, pero que siempre fue muy cuidadoso cuando estaba con el protagonista de telenovelas como ‘Catalina y Sebastián’ o ‘Amor en Custodia’.

Me guardé que tengo VIH, pero siempre me protegí con él. Siempre he procurado protegerme para no dañar a otros. Él solo me confesó que era depresivo”, confesó Esqueda.