Ciudad de México.- Detrás de las voces de Shrek y Bugs Bunny se encuentra Alfonso Obregón Inclán, el actor de doblaje mexicano que sufrió un infarto y al llegar al hospital, le pidieron que hiciera la voz del personaje de Shrek.

Fue el mismo Alfonso Obregón Inclán quien informó a través de su Facebook que el pasado 13 de julio llegó de emergencia a un hospital porque tenía los síntomas relacionados a un infarto, y ahí el personal le pidió “que hiciera como Shrek”.

Llegar al hospital con un infarto y que te digan ‘Háblenos como Shrek’ no tiene... Perdónenme, pero no voy a contestar en un rato”.

Luego de que el actor de doblaje pareciera indignado con la petición del personal médico del hospital, los fans mostraron su apoyo y también lanzaron críticas, pero al final, todo fue un malentendido, pues el mismo Obregón aclaró que la petición de hablar como Shrek se la hicieron de manera respetuosa y cuando él ya se encontraba estable de salud.

Quiero aclarar algo por aquello de los malentendidos… Llegué al hospital, me recibieron, me atendieron, me estabilizaron. Ya después me dijeron que les hablara como Shrek, cómo Buggs, como Kakashi. Nunca repito NUNCA fue inoportuna o irrespetuosamente. Siempre fue con mucho cariño y admiración. No digamos cosas que no son plis”, explicó.