Actor de la serie 'Friends' enfrenta lucha contra el cáncer

El actor James Michael Tyler, quien saltó a la fama por su participación en la serie “Friends” como Gunther, está luchando contra un cáncer de próstata en etapa cuatro, el cual ha dejado la parte inferior de su cuerpo paralizada.

James Michael Tyler dijo que el avance de su enfermedad lo dejó incapacitado para asistir a la reciente reunión de “Friends”, por lo que sólo participó a través de Zoom.

"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Es la etapa cuatro de un cáncer ya muy avanzado. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente 'me atrapará'", dijo Tyler al programa “Today”.