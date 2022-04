Actor lanza tremenda confesión sobre comportamiento agresivo de Fernando Colunga

Ciudad de México.- Después de seis años de ausencia, Fernando Colunga regresa a la pantalla chica y tal confirmación causó sorpresa y varias reacciones por parte de sus fans y de sus colegas del medio del espectáculo.

En este sentido, el actor volvió a dar de qué hablar, y no por su retorno a los foros de grabación, sino porque otro colega actor reveló ser testigo del oscuro comportamiento del galán de telenovelas.

Se trata de Sergio Defassio, comediante, actor y escritor mexicano quien rompió su silencio y contó cómo es compartir escena con el protagonista de melodramas como “María la del barrio” y “Soy tu dueña”.

Explicó que Colunga es muy apasionado a la hora de estar grabando y se mete tanto en su papel que en las escenas de pelea suele dar golpes de verdad a sus colegas, situación que se le ha salido de las manos e incluso varios de sus compañeros han decidido abandonar el proyecto.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Antes que yo, estuvo Pierre Angelo y tuvo que irse porque él realmente agarraba al actor, porque había escenas fuertes de violencia y lo aventaba contra la escenografía entonces Pierre Angelo ¡se fue!", contó Defassio.

Sergio Defassio explicó cómo es el carácter de Colunga al momento de grabar. Foto: Especial.

El histrión recordó que Angelo no fue el único en renunciar a una telenovela tras compartir este tipo de escenas con Fernando Colunga, pues él sabe de por lo menos un par de casos más.

"Había otro chico que no me acuerdo cómo se llama que está ahorita y ¡también se fue! Fueron como 2 o 3 actores que se tuvieron que ir porque Fernando es de armas tomar. Les pegaba de verdad", aseguró.

Además de las peleas, Sergio también recordó anécdotas junto a Colunga, con quien luego de su entendimiento profesional, terminaron haciendo buena amistad.

"Yo tengo una anécdota muy bonita, muy interesante de él. Él siempre pues es fuerte y a todo el mundo le dice ‘Hola’ (con fuerza, aventando el puño ) y siempre todo es físico. Es su estilo, entonces querían a un actor que le aguantara ese estilo, yo estaba más joven obviamente entonces un día se me acerca muy enojado y me dice: ‘Sergio, ¿es cierto que tú estás diciendo que yo ‘te la p*lo’?’, y él dijo, ‘no, yo no dije eso Fernando, discúlpame’”, declaró.

El actor dijo que Fernando Colunga es agresivo por fuera pero busca amistades porque casi no tiene amigos. Foto: Especial.

Pero el actor no paró de sorprender a todos, por último reveló que detrás del comportamiento de su colega están, quizá, sus intenciones de cercanía, de poder tener una buena relación amistosa.

"Después de todo eso nos llevamos y cada vez que lo veo, abrazos, besos y todo. Y él dice, ‘es que él es de mi raza’, de que somos ‘ñeros’ digamos porque a todo el mundo ‘¡Ay Fernando tan guapo y tan así fuerte y todo!’. Él quería que se llevaran con él porque no tiene amigos", concluyó.

ebecerril@am.com.mx