Actores eróticos hacen paro laboral por posible contagio masivo de VIH

La noticia de que el actor erótico Nacho Vidal padece VIH, cosa que no se ha confirmado, desató la preocupación y está haciendo que la situación se salga de control, pues podría afectar contundentemente la industria para adultos.

Las malas noticias siguen llegando al actor, pues su supuesto padecimiento de VIH está afectando no nada más su vida personal sino un consorcio millonario que podría estar en riesgo luego de que varios actores se pronunciaron al respecto.

Con el hashtag #WeStoppedXXX varias estrellas se niegan a seguir trabajando hasta que el actor de una información confiable respecto a si tiene o no VIH, ya que varias actrices con la que ha trabajado están sufriendo daños colaterales por esta situación.

Los actores eróticos piden "desesperadamente" una mejor regulación para que los proteja de enfermedades de transmisión sexual.

No existe ningún criterio unificado a nivel español, ni europeo. Hay productoras que nos obligan a un test de "ETS" cada 15 días, pero hay otras no"

Se hizo un llamado para detener todos los rodajes en Europa durante 28 días hasta que se confirme si Nacho Vidal tiene VIH, relatan medios como Megalópolis MX y Diario La Verdad.

"A nosotros nos ha llegado una chica rusa para rodar en una película que obviamente trae su test de serología, pero lo trae en ruso. Nadie sabe decir sífilis en ruso. Si hay un caso de VIH en Moscú yo me entero porque me lo dicen los actores, pero no hay ningún organismo que vele por nuestra salud", dijo un actor.