VIDEO. Golpean y patean a actriz Laisha Wilkins por exhibir a gente de Morena

México.- Laisha Wilkins no solo recibió golpes y patadas, sino que recibió insultos por parte de un propagandista de Morena que colocaba publicidad de Dolores Padierna Luna sobre la de otros candidatos.

La agresión contra la actriz Laisha Wilkins se dio la tarde de este viernes en la colonia Roma, de la Ciudad de México, cuando pasaba por una calle en la que propagandistas de Morena cubrían la publicidad de otros candidatos con la de Dolores Padierna y ella les pidió no hacer eso.

¿Ustedes son de Morena? ¿De Dolores Padierna? Supongo, ¿No? Oigan, no hagan eso, eso es delito sabían, Aquí los estoy grabando”, se escucha en el primer video antes de que Wilkins sea insultada y agredida por un hombre.

Pero al saber que estaban siendo grabados por la actriz de telenovelas, el hombre la insultó, le aventó su teléfono y comenzó a agredirla.

Vas y ching... a tu m.... a mí no me estés grabando”, le gritó enojado.

Más tarde, la también presentadora de televisión, Laisha Wilkins, expuso a través de Twitter que por decirle a un hombre y una mujer que estaban siendo grabados pegando publicidad de Dolores Padierna, candidata de Morena de forma indebida, un hombre la golpeó y pateó, hasta que llegó gente que pasaba por el lugar a impedirlo.

Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel., me golpeó y pateó, la gente se acercó a pararlo. ¡Son un asco!”, escribió la actriz de 44 años.

Luego, la actriz de telenovelas como “Soñadoras” y “Locura de amor” agradeció a la gente solidaria que sin pensarlo, se acercó a ayudarla.

Agradezco a todas las personas que corrieron ayudarme, sin pensarlo atravesaron la calle, otros se bajaron de su coche, otros se le enfrentaron al agresor. Gracias, me quedo con la solidaridad que viví hoy, eso es México”, escribió la actriz en Twitter.

Al final, Laisha aclaró que a primera hora de este sábado, 8 de mayo, acudiría a presentar la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Y pidió que si alguien conoce la identidad de su agresor, se lo pueda proporcionar para la denuncia que hará.

Por favor si alguien lo conoce denme el nombre lo quiero denunciar. Me fui de ahí porque estaba muy agresivo. Incluso ya me había ido y me buscó para seguirme golpeando”, escribió.