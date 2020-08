Actriz confiesa que perdió chamba debido a sus estrías

Ciudad de México.- Mediante una entrevista una actriz mexicana confesó que perdió varios trabajos debido a sus estrías.

Se trata de Esmeralda Pimentel, quien participó como invitada en el programa ‘Netas divinas’ y recordó la vez que mostró con orgullo en sus redes sociales sus estrías, fotos que le trajeron graves consecuencias.

Durante la entrevista, Esmeralda, comentó que lo único que buscaba en ese entonces era eliminar prejuicios.

Yo decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza. Y que me generaba no solamente mucha pena, también mucho pudor", aseguró Pimentel.