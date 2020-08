Actriz de Harry Potter revela que sufrió abuso sexual cuando tenía 14 años

Inglaterra.- Jessie Cave, quien participó en la saga de “Harry Potter”, confesó que fue abusada sexualmente por su entrenador de tenis a los 14 años.

La actriz, quien interpretó a Lavender Brown en un par de cintas, contó su experiencia en un podcast, en el que discutía con su hermana, Bebe, quien de las dos tuvo la peor transición de la adolescencia a la adultez.

En la charla, la británica dijo que la violación hizo que tuviera una adolescencia muy

distinta a la de su hermana.

En retrospectiva puedo decir que me estaba recuperando de esa experiencia, mi sexualidad fue completamente anormal a la tuya”, dijo durante el programa “We Can’t Talk About That Right Now”.

La artista admitió que todavía sufre algunas consecuencias de aquel episodio y periodo, el cual reveló 18 años después de que ocurrió.

Va a sonar feo, pero entre más tiempo pasa, me siento afortunada de haber tenido una abuso sexual que no me destruyó. Creo que eso es algo que la gente no habla lo suficiente con el abuso o el trauma. Hay personas que están bien después. Hay quienes encuentran una forma de vivir con esa experiencia, que no las define”, agregó.