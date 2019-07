Actriz de Televisa asegura que se le apareció fantasma de fallecido cantante

CDMX.- La actriz Alejandra Ávalos aseguró que el fantasma de un cantante que falleció hace poco se le apareció cuando estaba en su camerino, dijo que no fue la única que ese día vio la figura paranormal.

La artista de Televisa dijo que asistió al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para rendirle homenaje al cantante Gualberto Castro, quien falleció el pasado 27 de junio de cáncer de vejiga.

Ávalos dijo que ella y otros 30 cantantes mexicanos acudieron para cantar éxitos del músico conocido por Los hermanos Castro y que fue cuando estaba en su camerino preparándose para salir a escenario que el fantasma de Gualberto se le apareció.

Relató que nadie sabía que estaba en ese camerino pues no había ningún letrero en la puerta pero que su asistente le dijo que alguien había ido a verla y cuando volteó a ver quién era se percató de que era figura de Gualberto Castro y que ésta desapareció en segundos.

Mi asistente volteó a la puerta y me dijo: 'Creo que vino una persona a verte'; las dos volteamos y vimos la figura de Gualberto Castro, pero no se quedó ahí permanentemente, fue un flash, no habló ni nada, simplemente estaba parado en el quicio de la puerta".